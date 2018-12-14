تفاصيل طرد محمد رجب من كواليس أحد الأعمال الفنية

كشف الفنان محمد رجب عن بعض كواليس بداياته الفنية، وذلك خلال لقائه ببرنامج «حفلة 11» المذاع على قناة on E، وقال رجب إنه كان يعمل مهندسًا للديكورا، حيث كان يؤسس العديد من ديكورات الأعمال الفنية، إلا أنه كان يحلم بأن يصبح ممثلاً؛ لذلك تسلل لأحد المسلسلات الدينية وسط أفراد الكومبارس، ليقف أمام الكاميرا لأول مرة، إلا أنه وقع في العديد من الأخطاء التي عطلت التصوير أكثر من مرة.

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وأضاف رجب أن مخرج المسلسل طرده من المسلسل ورفض أن يكمل عمله، كما أنه لم يتعرف عليه، رغم شهرته وقتها كمهندس ديكور متميز.

ورفض محمد رجب الإفصاح عن اسم المسلسل أو المخرج، مؤكدًا أنه لم يعمل معه بعد هذا الموقف، حتي بعدما أصبح نجمًا.