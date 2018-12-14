بالفيديو والصور: ظهور نادر لماجدة زكي أثناء الاحتفال بعيد ميلادها داخل منزلها

احتفلت الفنانة ماجدة زكي بعيد ميلادها داخل منزلها وسط عدد من أصدقائها من داخل وخارج الوسط الفني، حيث يعد ذلك من المرات القليلة التي تظهر فيها ماجدة بعيدًا عن الأعمال الفنية التي تشارك بها، فمن المعروف عنها، ابتعادها عن وسائل الإعلام والسوشيال ميديا.

وحرص على مشاركة ماجدة زكي عدد من صديقاتها داخل الوسط الفني أبرزهم: بوسي شلبي وإلهام شاهين ووفاء عامر ومفيدة شيحة وعبير صبري وبوسي.

وشاركت الإعلامية بوسي شلبي عبر حسابها على موقع Instagram مجموعة من الصور من عيد الميلاد؛ لكي تهنئ ماجدة زكي على طريقتها الخاصة.

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