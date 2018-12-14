كتب امير فتحي في الجمعة 14 ديسمبر 2018 02:04 مساءً -

شاهدوا.. كيف ينظر حبيب جينيفر لوبيز الى مشاهدها الجنسية في الافلام؟

تروّج المغنية العالمية ​جينيفر لوبيز​ حالياً لفيلمها الجديد “Second Act” الذي يشاركها بطولته ليا ريميني وفانيسا هودجنز.



وحول مشهدها الجنسي في هذا الفيلم في غرفة البخار مع زميلها ميلو فينتيميغليا، تحدثت لوبيز عن رأي حبيبها لاعب البيسبول السابق ​أليكس رودريغيز​ بخصوص هذا الأمر في برنامج ” SiriusXM show” مشيرة أنه لم يقل شيئًا، وأضافت: ” أخبرته هناك مشهدين تقبيل مع ميلو لكي تكون في الصورة، وقال لي أن كل شيء على ما يرام يا طفلتي”.



‎ وأضافت أنها لا تتحدث عن مشاهد الجنسية التي تفوم بتصويرها عندما تعود للمنزل، وقالت: “لن أقبل أي عمل من شأنه أن يجعلني أشعر بعدم الارتياح الشديد في حياتي الحقيقية”.



ومن ناحية أخرى كانت تحدثت لوبيز عن إتخاذها قرار الزواج من رودريغيز وذلك في مقابلة لها مع مجلة “بيبول” لعدد هذا الأسبوع وأشارت أنهما يفكران بالزواج، رغم فشل زيجاتها الثلاثة السابق، إلّا أنها ترى أن الوضع مختلف مع حبيبها الجديد، وقالت: “سيجري الأمر بشكل طبيعي وفي الوقت المناسب”.