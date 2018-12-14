كتب امير فتحي في الجمعة 14 ديسمبر 2018 02:04 مساءً -

شاهدوا بوراك أوزجيفيت قبل الشهرة لن تصدقوا كيف كان شكله!.. هل خضع لعمليات تجميل ليصبح وسيما! تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة قديمة للممثل التركي ​بوراك أوزجيفيت​ تعود الى مرحلة قبل الشهرة، وبدا فيها بوراك بملامح مختلفة عن الآن.



واثارت هذه الصورة جدلا كبيرا، واشار بعض المتابعون الى ان بوراك قد خضع لعمليات تجميل ليصبح وسيما.



الجدير ذكره انه في رصيد بوراك أوزجفيت العديد من الأعمال الناجحة، وقد شارك مؤخرا في فيلم جديد يحمل عنوان “بالي بيك” بلغت تكلفته 25 مليون ليرة تركية، وهو رقم ضخم بالنسبة لتكلفة الأفلام التركية، كما ان هذا الفيلم من انتاجه الخاص.

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