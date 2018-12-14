أحلام تحقن وجهها مجدداً.. ودكتور التجميل: التصوير ظالمها وهي بالطبيعة أجمل بكتير

كتب امير فتحي في الجمعة 14 ديسمبر 2018 02:04 مساءً -
أعلنت الفنانة الإماراتية أحلام عن خضوعها لعملية حقن جديدة بالوجه والشفاه في الكويت بسبب خسارتها الكبيرة للوزن مؤخرًا والتي أثرت على وجهها.
ونشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه من داخل عيادة الطبيب مشيرةً إلى أن وجهها أصبح يضايقها كثيراً في الفترة الأخيرة بسبب خسارتها للوزن وظهور علامات التعب عليه بسبب ذلك.
وتحدث الطبيب في الفيديو قائلاً:” أحلام التصوير ظالمها جميلة على الطبيعة.. وروحها أجمل وشكلها أحلى.. اللي يشوفها على الحقيقة أجمل بكتير من التصوير”.
وكانت تحدثت أحلام مؤخراً عن حقيقة خضوعها لعملية تكميم للمعدة حيث نفت الموضوع مؤكدةً أنها تتبع تظام غذائي للتخسيس وفي حال خضعت للعملية فإنها ستعلن عن ذلك لافتة إلى أنها خسرت حتى الآن حوالي 15 كيلو ومستمرة في نظامها حتى تخسر 5 كيلوغرامات أخرى.
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