روجينا بلوك غير مألوف.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت الفنانة المصرية روجينا جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، في صور جديدة لها.

روجينا ظهرت في الصور بشكل غير معتاد، حيث وضعت عدسات لاصقة، وماكياج ثقيل غير من ملامحها، وخاصة أحمر الشفاه، وعلقت قائلة: «حب نفسك أكثر وأكثر ودع الحب يفيض من قلبك ويتدفق إلى كل من حولك امنحهم الدعم ساعدهم وسيعود لك الحب أضعاف».

طلة روجينا سببت خلافا بين محبيها فالبعض رأى أن ماكياجها مبالغ فيه ولا ضرورة منه ويتعارض مع بساطتها، بينما أحب عدد كبير من الجمهور شكلها الجديد، وغازلها من خلال التعليقات.

روجينا شاركت في شهر رمضان الماضي من خلال مسلسل «كلبش»، مع الفنان أمير كرارة، وحققت نجاحا كبيرا، كما شاركت في مسلسل «ضد مجهول»، مع الفنانة غادة عبدالرازق، وأحمد سعيد عبدالغني وعدد من الفنانين.

الفنانة المصرية كان آخر اعمالها في السينما فيلم «حرب كرموز»، وحقق نجاحا كبيرا، كما تلقت الفنانة جائزة من مهرجان «همسة» عن دورها في مسلسل «الطوفان»، مع أيتن عامر، وفاء عامر، وأحمد زاهر.