وفاة الفنان حسن كامي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توفي اليوم، الجمعة، 14 من شهر ديسمبر، الفنان المصري حس كامي عن عمر يناهز 82 عاما.

وتشيع جنازة الفنان الراحل عقب صلاة الظهر من مسجد السيدة نفسية.

حسن كامي ممثل ومطرب أوبرالي، ولد في 2 نوفمبر من عام 1936، درس الحقوق في جامعة القاهرة كما درس في معهد الكونسرفتوار.

عمل في البداية كمغني أوبرالي، إلى جانب ذلك عمل موظف حجز في شركة طيران، ثم مدير محطة طيران في الشرق الأوسط.

حصل حسن كامي على الجائزة الثالثة العالمية في الغناء الأوبرالي من إيطاليا، وشارك في 270 أوبرا عالمية، وقام بدور البطولة في أوبرا عايدة عام 1974 على مسارح الاتحاد السوفيتي.

شارك حسن كامي في عدد كبير من الأعمال الفنية في الدراما والسينما ومن الدراما: «بوابة الحلواني، رأفت الهجان، أنا وأنت وبابا في المشمش، الجماعة، الخواجة عبدالقادر، المصراوية، أميرة في عابدين، دكتور أمراض نسا، العراف»، وغيرها.