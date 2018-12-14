أخيراً، جانيت جاكسون تدخل قاعة مشاهير الروك اند رول

اخيراً، دخلت النجمة العالمية جانيت جاكسون قاعة مشاهير الروك اند رول بعدما اختيرت ضمن قائمة من سبعة أسماء وهم Stevie Nicks مغنية فرقة فليتوود ماك وخمسة فرق بريطانية هي Def Leppard و Roxy Music و Radiohead و The Cure و The Zombies.

وأعلنت قاعة المشاهير “Hall of Fame” أن جانيت (52 عاما)، ستدخل القاعة، التي تتخذ من كليفلاند مقرًا على مدى تاريخها الممتد منذ 33 عاماً، وتحجز لها مكاناً في تاريخ عالم الموسيقى العام المقبل بحفل سيقام تحديداً في تاريخ 29 آذار/مارس 2019.

ورُشحت “جانيت” لدخول قاعة المشاهير مرتين من قبل لكنها لم تحظ بتأييد ألف من الفنانين والمؤرخين والعاملين في مجال الموسيقى يختارون الأسماء التي تنضم للقاعة.

بدورها كتبت جانيت على تويتر ”لقد فعلناها يا رفاق. أشكركم جميعا لحبكم ودعمكم”.

نذكر انه يتعين أن يمر 25 عامًا على الأقل على إطلاق المغني أول أعماله الفنية ليصبح مؤهلاً لدخول القاعة.