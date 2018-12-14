المصمم طوني بريس يجسد الفخامة بميلاد السلام ببريق الذهب والماس

الاتقان والتميّز، سمتان اختصرتا جهداً فنياً بذله المصمم طوني بريس لاضاءة ليالي الفرح ونثر النور ماسات ولآلئ متوهجة، تشغل تراس فندق Hotel De Russie في روما بضوء مجوهرات De Grisogono السويسرية التي احتلت شجرة الميلاد لهذا العام.

على امتداد ثلاثة امتار عرضاً وارتفاع ناهز الخمسة امتار، تقيم شجرة الميلاد النموذجية في تراس الفندق لتستقبل رواده بوميض الذهب والفضة. اختارها مصمم الزينة والاعراس طوني بريس المعروف في اوروبا والبلدان العربية، باللونين الذهبي والفضي لاضفاء فسحة تميز استلهمها من ابتكارات مصمم المجوهرات السويسري De Grisogono في جنيف الذي شرفه بان يصمم له شجرة الميلاد لاول مرة يضيء بها تراس الفندق في روما.

بدت الشجرة امتداداً لهذا الخط الفني الفخم من خلال مجسمات المجوهرات والاحجار الكريمة التي تزينت بها الشجرة، بينها مجسمات حبات الماس من الحجم الكبير المتدلية كأطواق العنق، والزهرات ذات العروق الذهبية التي تنتهي بحبيبات اللؤلؤ. اما الطابات الذهبية والفضية، فقد اضفى عليها المصمم طوني بريس الطابع الملوكي حين شغلها بماء الذهب واوراق الذهب، وقد ثبّت حبيبات الكريستال عليها ما يضفي نوراً اضافياً مستلهماً من نجوم واقمار تضيء ميلاد السلام. وأمتد النور الى اغصان الشجرة التي تلألأت بالضوء القمري المبهج والذهبي المعتق، وتوجت بتاج ملوكي باللون الذهبي.

في Hotel De Russie الشجرة التي اضيئت باحتفال رسمي اقيم في فندق روما في 5 ديسمبر/كانون الاول الجاري تكرس الفخامة خطاً فنياً دائماً ينتهجه المصمم طوني بريس وبذاك، هو لم يصنع الفخامة فحسب، بل اتجه لأتقان التميز.