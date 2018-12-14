تعرف على مشوار الفنان الراحل حسن كامي في الدراما والغناء

غيّب الموت الفنان والمطرب الأوبرالي حسن كامي، صباح الجمعة، عن عمر ناهز 82 عامًا، تاركًا إرثا فنيًا وثقافيًا كبيرًا في الدراما والغناء.



وترصد «الوطن» 5 معلومات عن الفنان الراحل:



- ولد في 2 نوفمبر/تشرين الثاني عام 1936 في القاهرة، وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة، ثم أكمل دراسته التي أحبها وهي الغناء بالاشتراك في معهد الكونسرفتوار.



- بدأ حياته الفنية عام 1963 حينما عيّن في دار الأوبرا المصرية عام 1963، وكانت أولى مشاركاته الفنية في بطولة العرض المسرحي «أوبرا عايدة» عام 1976، وقدم خلال تلك الفترة 720 أوبريتا بمختلف دول العالم منها إيطاليا وروسيا وأمريكا وفرنسا.



- حصل على الجائزة الثالثة العالمية في الغناء الأوبرالي من إيطاليا 1969، والجائزة الرابعة العالمية 1973، والجائزة السادسة من اليابان 1976، وشهادة تقدير من السياحة والطيران المدني 1976، والميدالية الذهبية، والجائزة الأولى في مهرجان موسيقى الألعاب الأولمبية بسول في كوريا الجنوبية 1988.



- خطفته السينما والتليفزيون بسبب وسامته، وقدم عددا تجاوز 100 فيلم أبرزها «يا مهلبية يا، وسمع هس، وكريستال، وكشف المستور، وعلاقات مشبوهة، وزكي شان»، وآخرها فيلم «قدرات غير عادية» عام 2015، أما في التليفزيون فقدم «بوابة الحلواني، وهوانم جادرن سيتي، وأميرة في عابدين، والجماعة، والعراف».



- قدم الفوازير خلال منتصف التسعينيات مع سمير صبري وشيرين سيف النصر.

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