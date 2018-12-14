شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. نجوم الفن يودعون حسن كامى: إنسان ومعلم وفنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حزن شديد يخيم على الوسط الفنى بعد الخبر الذى تلقاه بوفاه الفنان الكبير حسن كامى، بعد صراع مع المرض، حيث اعتزل الراحل الحياة الفنية، إلا من عدد من الحوارات واللقاءات التليفزيونية التى كانت فى الأغلب تتحدث عن وفاءه لزوجته الراحلة، أو لمكتبته التى كان دائما يجلس بها .

كثير من النجوم المتفاعلين على مواقع التواصل الاجتماعى، ودعوا الفنان الراحل حسن كامى ورثوه بكلمات ورسائل مؤثرة، والعديد من الصور النادرة .

الفنان وليد فواز كتب "هناك ملمحان لردة الفعل على موت أحد الأشخاص.. ليس بالضرورة أن يكون من دائرتك الاجتماعية .. بل قد يكون شخص لا تعرفه .. الصدمة و الحزن .. رحيل حسن كامى يشعرك بالحزن لا الصدمة لأن رحيله عن الدنيا متوقع كباقى البشر .. ولكن تحزن فى كل مرة تسمع صوته الصداح أو تراه برقيه وأدبه علي الشاشة .. سلام كامى".



وليد فواز

ريم البارودى هى الأخرى نعته حيث علقت على صورته قائله " البقاء لله وحده .. أنا لله وأنا اليه راجعون .. الأستاذ الإنسان الفنان حسن كامي في ذمه الله".



ريم البارودى

المطرب محمد محسن قال " من أول وآخر مرة اتقابلنا من ٤ سنين وكنت دايماً بتمنى أقابله مرة تانية، ولكن ظروف الحياة وزحمة الأيام والقدر منعنا نتقابل .. رحمة الله على الفنان الكبير الجميل المثقف المتواضع حسن كامى".



محمد محسن

الموسيقار والملحن مودى الامام نعى هو الاخر كامى قائلا " وداعاً صديق العمر الحبيب، أستاذى العظيم، حسن كامى .. العالم بدونك الآن أقل .. وبدون الطيبين ومحبى الإنسانية مثلك .. العالم أقل طيبة وأقل إحساناً".