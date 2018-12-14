شكرا لقرائتكم خبر عن انتعاشة مسرحية فى الهيئة العامة لقصور الثقافة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة على خطة عمل الإدارة العامة للمسرح بمحافظات مصر خلال الموسم الحالى تحت شعار "المسرح للجمهور"، والتى تستهدف إنتاج أكثر من 120 عرضا مسرحيا بكافة محافظات مصر ، كما يشهد الموسم الجديد إضافة أكثر من 25 فرقة مسرحية بالأقاليم بعضها يعمل للمرة الأولى وأخرى يعاد تشغيلها بعد توقف لسنوات طويلة وسوف تبدأ هذه الفرق عروضها للجمهور فى مطلع 2019.

قال المخرج عادل حسان مدير عام الإدارة العامة للمسرح، إنه ناقش خطة فرق الأقاليم خلال عدة جلسات عمل مع الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والمخرج هشام عطوة نائب رئيس الهيئة، والفنان أحمد الشافعى رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية وتمت الموافقة على كل المشروعات والمقترحات التى تم عرضها،

وتمت الموافقة على إنتاج ما يقارب من 95 عرض نادى مسرح بمختلف محافظات مصر بخلاف 20 عرض نادى مسرح إنتاج متميز "قليل التكلفة" لمن اجتازوا البرنامج التدريبى الذى صاحب فعاليات اللقاء الأول لشباب المخرجين وجارى حاليا تنفيذ مرحلة الإنتاج.

وأوضح مدير عام المسرح أن خطة الموسم الجديد تشمل إعادة بعض المشروعات المهمة التى توقفت منذ سنوات وكانت الإدارة العامة للمسرح قد تبنتها ومن بينها المؤتمر العلمى لمسرح الثقافة الجماهيرية والذى توقف بعد عقد دورتين فقط، كما تم البدء فى التنفيذ فعليا لإنتاج 10 عروض مسرح الشارع بعدد من المحافظات وذلك بعد عودة المشروع للعمل بعد توقف سنوات، ويشهد هذا الموسم عودة مهرجان المخرجة المسرحية فى دورة ثالثة والذى ستطلق فعالياته فى احدى محافظات جنوب مصر، منوها أن خطة الموسم الجديد ستشمل عودة المهرجانات الختامية لفرق الأقاليم للانعقاد بأحد محافظات مصر بعيدا عن القاهرة وعودة انعقاد المهرجان الختامى لنوادى المسرح باحدى محافظات مصر.

وأكد حسان على عودة عروض الأماكن المفتوحة، تلك التجربة التى أفرزت مجموعة كبيرة من المبدعين وعددا كبيرا من التجارب المغايرة وتنطلق من فضاءات غير تقليدية، حيث يشهد هذا الموسم تقديم ما يقارب من 15 عرض مسرحى كتجارب نوعية بالأماكن المفتوحة والفضاءات غير التقليدية بإنتاج يماثل إنتاج فرق الأقاليم، ومن الأنشطة المستحدثة والتى دعمتها هيئة قصور الثقافة الموافقة على انعقاد لقاء شباب المخرجين مرتين سنويا فى نوفمبر ومارس من كل عام، إضافة لتقديم عدد من العروض الجديدة كانتاج مركزى تضم أبرز العناصر من أبناء فنانى هيئة قصور الثقافة من القاهرة والمحافظات فى الكتابة والإخراج والتمثيل والديكور والموسيقى وهى عروض قليلة التكلفة تقوم على تقديم فنانى الأقاليم فى قالب إنتاجى مختلف لجمهور العاصمة والمحافظات من خلال اختيار نصوص مسرحية جاذبة وجادة وجديدة.

كما تم الانتهاء من مرحلة اختيار المقبولين فى مشروع ورشة تدريب فنانى الأقاليم على فنون التمثيل "ابدأ حلمك" بمحافظات المرحلة الأولى الفيوم والشرقية واسيوط وسيتم إعلان الأسماء خلال أيام تمهيدا لبدء البرنامج التدريبى لمدة 6 أشهر برعاية ودعم د. ايناس عبد الدايم وزير الثقافة.

جدير بالذكر أنه سوف يتم قريبا الإعلان عن برامج وفعاليات جديدة هدفها الارتقاء بحركة مسرحنا المصرى فى الأقاليم من خلال مواقعنا الثقافية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة.