شاهد.. محمد عادل ينعى حسن كامي ومحمود القلعاوي

كتبت : إيمان العوضي

نعى الفنان الشاب محمد عادل، الفنانين الراحلين حسن كامي ومحمود القلعاوي، اللذين رحلا عن دنيانا بعد صراع طويل مع العرض، وذلك خلال حسابه الرسمي عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر".

وقد توفي الفنان حسن كامي صباح اليوم عن عمر ناهز ال82 عاما، وكان عدد من أهالي الفنان الراحل، قد أدوا صلاة الجنازة علي جثمانه بمسجد السيدة نفيسة، منذ قليل،

وسط غياب الفنانين.يذكر أن الفنان محمود القلعاوي توفي مساء يوم الاثنين الماضي، عن عمر ناهز ال 79 عاما، وشيعت جنازته أمس الثلاثاء من مسجد عمر بن عبدالعزيز، وأقيم العزاء في ميدان عمر مكرم وسط حضور كبير من الفنانين.