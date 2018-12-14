بالفيديو.. أبرز تصريحات زياد الرحباني مع منى الشاذلي

كتبت - إيمان محمد

تصدر الموسيقار الكبير زياد الرحباني ترندات مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد ظهوره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها "معكم" المذاع على فضائية الـ cbc.

وتستعرض "بوابة الوفد" لمتابعيها أبرز تصريحات الرحباني خلال الحلقة:

- قررت الخروج من العزلة للاشتراك في مهرجانات بيت الدين في لبنان.

- الانطباع المأخوذ عني بالعمل بحرية وبشكل بوهيمي هو انطباع خاطئ.

- حريص جدًّا على الوقت وأعمل بشكل يومي منذ الصباح الباكر.

- أول أغنية لحنتها لوالدتي الفنانة فيروز "سألوني الناس" كنت أبلغ من العمر حينها 14 سنة.

- الخلاف لم يكن مع والدتي شخصيًا لكن مع

شقيقتي ومحامٍ كان برفقتها.

- استعملت طريقة كى أصالح والدتي حيث هاتفتها عبر التليفون ولم أتحدث فى البداية، لكن أغلقت الخط فى وجهي أول مرة.

ثم عدت للمحاولة مرة أخرى، فنجحت تلك المحاولة التى ردت فيها قائلة: "ألو" رغم أن فيروز لا تبدأ بالحديث عندما يتحدث إليها أحد يهاتفها على الإطلاق، فقلت لها: "أخيرًا"، ومن هنا بدأ الحديث معنا.