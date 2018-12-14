شاهد.. ندى بسيوني عن حسن كامي: في جنة الخلد

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الفنانة ندى بسيونيكتبت - إيمان محمد
نعت الفنانة ندى بسيوني، الفنان حسن كامي الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم بعد صراع مع المرض، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعيالشهير "فيسبوك".
وكتبت "بسيوني" عبر صفحتها قائلة "في جنة الخلد الجميل ذو الوجه البشوش دائما حسن كامي، تعاملت معه
ويشار إلى أنه من المقرر أن يتم تشييع جثمان الراحل حسن كامي عقب صلاة الجمعة بمسجد السيدة نفيسة.
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