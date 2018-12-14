بالفيديو .. "فاقد أمل" لـ أحمد علاء تتجاوز ال122 ألف مشاهدة

أحمد علاء

كتبت : إيمان العوضي

تجاوزت أغنية "فاقد أمل" للمطرب الشاب أحمد علاء، حاجز ال 122 ألف مشاهدة، وذلك قبل مرور 24 ساعة علي طرحها عبر قناته

الرسمية علي موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".يشار إلي أن أغنية "فاقد أمل" أولى الأغاني التي يطرحها علاء،من كلماته وألحان مينا فاروق، وتوزيع طارق حسيب.يذكر أن أحمد علاء طرح مؤخرا أغنية "داب"، عبر يوتيوب وحققت نجاحًا كبيرًا، كلمات أحمد عبد الله، ألحان مينا فاروق، وتوزيع أحمد وجيه.