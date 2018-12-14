بالفيديو .. "فاقد أمل" لـ أحمد علاء تتجاوز ال122 ألف مشاهدة

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أحمد علاءكتبت : إيمان العوضي
تجاوزت أغنية "فاقد أمل" للمطرب الشاب أحمد علاء، حاجز ال 122 ألف مشاهدة، وذلك قبل مرور 24 ساعة علي طرحها عبر قناتهالرسمية علي موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".
يشار إلي أن أغنية "فاقد أمل" أولى الأغاني التي يطرحها علاء،
يذكر أن أحمد علاء طرح مؤخرا أغنية "داب"، عبر يوتيوب وحققت نجاحًا كبيرًا، كلمات أحمد عبد الله، ألحان مينا فاروق، وتوزيع أحمد وجيه.
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