غدًا.. افتتاح مركب "دبي" بحضور كاريكا والليثي وبوسي

بوسي كتبت - إيمان محمد يفتتح رجل الأعمال أسامة أبو سيف، مركب دبي بشارع قصر النيل، بمشاركة الإعلامية هبة الزياد صاحبة طانچا، وذلك غدًا السبت في تمام الساعةالتاسعة مساء. وذلك غدًا السبت في تمام الساعةالتاسعة مساء. ومن المقرر أن يحضر الافتتاح نخبة كبيرة من الفنانين، منهم محمود الليثي وايساف ومصطفي محفوظ ومصطفي حجاج وعصام كاريكا واحمد شيبة وبوسي واحمد سعد، وآخرون من إعلاميي ومشاهير المجتمع.

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