بالفيديو.. أغنية "تمر حنة" لـ أحمد سعد تتجاوز الـ 34 ألف مشاهدة

أحمد سعدكتبت : إيمان العوضي
حققت أغنية "تمر حنة" للمطرب أحمد سعد 34،600 مشاهدة، وذلك بعد يوم واحد من طرحها علي طريقة الفيديو كليب عبر قناة شركةمزيكا الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.
الأغنية من كلمات الشاعر جليل البندارى، ألحان محمد الموجى،
يذكر أن آخر أعمال أحمد سعد كانت أغنية "صلوا على سيدنا النبي" بمناسبة المولد النبوي الشريف، التي طرحها عبر يوتيوب وحققت نجاحا جماهيريا كبيرًا.
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