بالفيديو.. تعرف على أبرز أغاني حسن كامي خلال مسيرته السينمائية

رحل عن عالمنا منذ قليل، الفنان الكبير حسن كامي، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر ناهز 82 عامًا، ومن المقرر أن تُشِّع الجنازة من مسجد السيدة نفسية عقب صلاة الجمعة مباشرة.
وكان "كامي" بدأ حياته العملية بدار الأوبرا منذ 1963، وقدم مئات الأغنيات والمقطوعات الموسيقية الأوبرالية خلال مسيرته الفنية ولكن مع دخوله عالم السينما والدراما قدم عددا قليلا من
وتستعرض "بوابة الوفد" لمتابعيها أبرز أغاني حسن كامي في أعماله:
أغنية "بابا نويل"
"أنا وطني" والتي قدمها خلال أحداث فيلم "سمع هس"
"احنا فين" تتر الفوازير التي قدمها مع الفنانة شيرين سيف النصر والفنان سمير صبري:
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