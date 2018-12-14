بالفيديو.. أوس أوس ينعى الفنان حسن كامي بكلمات مؤثرة

حسن كاميكتبت : إيمان العوضي
نعى الفنان محمد أسامة الشهير ب "أوس أوس"، الفنان حسن كامي، الذي توفي صباح اليوم بعد صراع مع المرض، وذلك خلال حسابه الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وقد نشر أسامه مقطع فيديو
وعلق أوس أوس، علي الفيديو قائلًا: "استاذ حسن كامى كان بالنسبالى
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