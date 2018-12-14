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بالفيديو.. أوس أوس ينعى الفنان حسن كامي بكلمات مؤثرة

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بالفيديو.. أوس أوس ينعى الفنان حسن كامي بكلمات مؤثرةحسن كامي
كتبت : إيمان العوضي

نعى الفنان محمد أسامة الشهير ب "أوس أوس"، الفنان حسن كامي، الذي توفي صباح اليوم بعد صراع مع المرض، وذلك خلال حسابه الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وقد نشر أسامه مقطع فيديو

للراحل حسن كامي يتحدث فيه عن فقدانه لزوجته ونجله شريف وعن مدي معاناته بالحياه من دونهما.
وعلق أوس أوس، علي الفيديو قائلًا: "‏استاذ حسن كامى كان بالنسبالى

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مثال للوفاء والاخلاص لبيته ومراته وتعب كتير اوووى من غيرهم وكان مستنى اليوم ده يارب يجمعك بيهم على خير وتكون دلوقتى معاهم ومبسوط الله يرحمك ياراجل ياجميل".

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