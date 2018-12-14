شاهدوا.. موت “أفيتشي” الاكثر تأثرا على العالم في عام 2018

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كتب امير فتحي في الجمعة 14 ديسمبر 2018 12:49 مساءً -
رحل عن عالمنا هذا العام العديد من المشاهير الا ان محرك غوغل اصدر لائحة بحالات الوفاة التي اثرت اكثر من غيرها على العالم حسب الكلمات الاكثر بحثا في مختلف بلدان العالم على هذا المحرك الشهير.
وقد تصدر الدي جي العالمي والموسيقي أفيتشي في المرتبة الاولى وذلك لانه رحل عن عمر صغير جدا ومن دون ان يعرف العالم السبب الحقيقي الذي غيّبه.
ياتي بعد أفيتشي وفاة الفنان الشاب ماك ميلر وهو الحبيب السابق للفنانة أريانا غراندي الذي رحل بشكل مفاجئ.
في المرتبة الثالثة انطوني بوردان وهو شيف اميركي شهير وكاتب ونجم تلفزيوني.
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