شاهدوا.. يسرا: كان نفسي يبقى عندي أطفال ومقدرش أعيش من غير حب

كتب امير فتحي في الجمعة 14 ديسمبر 2018 12:49 مساءً -

يسرا

حلّت ​الممثلة المصرية يسرا​ ضيفة على برنامج “8 الصبح” الذي تقدمه ​رحمة خالد​ وهي أول مذيعة من ذوي القدرات الخاصة ” ​متلازمة داون​”.



ويمثّل هذا أول حوار فني تجريه رحمة التي اشتهرت سابقًا ببطولاتها الرياضية في مجال السباحة، ولكنها احترفت مجال تقديم البرامج التليفزيونية رسميًّا منذ الثلاثاء الماضي.



وتحدثت يسرا عن الكثير من أسرار حياتها الشخصية والمهنية، فقالت:”من داخلي مازِلت طفلة، فأنا أُحِبُّ الأطفال كثيراً وكنت أتمنّى أن يكون لدي أطفال ولكنّ الله لم يرد لي ذلك، ولكنّني أشعر بالرضا لما عشته في حياتي”.

وأضافت أنها محظوظة جداً بدخولها عالم الفنّ في سِنٍّ صغيرة، لأنّها عاصرت أجيالاً مختلفة، وتعلّمت منهم الكثير، جيل شادية وسعاد حسني، وأيضاً جيل نجلاء فتحي وميرفت أمين ومديحة كامل.