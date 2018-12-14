ميغان محبطة… وما علاقة كايت؟

متابعة الخليج 365: كشفت مصادر في القصر الملكي البريطاني أن ميغان ماركل تشعر بضيق وإحباط كبيرين، لعدم قدرتها على الدفاع عن نفسها أمام الشائعات المنتشرة عن التوترات العائلية داخل قصر “كنسينغتون” في لندن.

وذكر تقرير لموقع Daily Mail أن الممثلة الأميركية المعتزلة تعيش حالة نفسية سيئة، لكونها مضطرة للالتزام بالبروتوكول الملكي الذي يجبرها على الحفاظ على صمتها فيما يتعلق بشائعات حول وجود عداء مع دوقة كامبريدج وزوجة الأمير ويليام كايت ميدلتون.

وأضافت المصادر المقربة من ماركل، أنها محبطة بسبب إجبارها على الصمت وفق القيود الملكية، كما أنها لا تجد إلغاء حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي فكرة جيدة بالنسبة إليها.