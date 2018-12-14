عبدو شاهين عن “الهيبة 3”: “الآتي أعظم”

متابعة الخليج 365: شارك الممثل عبدو شاهين صورة جمعته بكل من الكاتب باسم السلكا، المخرج سامر البرقاوي والممثل أويس مخللاتي، وظهر خلفهما لوحاً كتب عليه اسم مسلسل “الهيبة”. وعلّق شاهين: “الآتي الأعظم”، بإشارة الى أحداث القصّة التي سيتناولها الجزء الجديد من المسلسل والذي يحمل عنوان “الحصاد”. الجدير ذكره أن العمل بجزئه الثالث بطولة كل من تيم حسن، منى واصف، عبدو شاهين، أويس مخللاتي ونخبة من الممثلين اللبنانيين والسوريين.

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