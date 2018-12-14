في ذكرى وفاته.. معلومات لا تعرفها عن أحمد راتب

كتبت : إيمان العوضي

تحل اليوم ذكري وفاة الفنان أحمد راتب، الذي ترك بأعماله بصمة في السينما والتليفزيون رغم عدم أدائه أدوار البطولة طوال مسيرته الفنية لكن موهبته وحسه الكوميدي في الصغر وأدواره الجادة الناضجة في الكبر وضعته في مكانة عالية في قلوب جمهوره ومحبيه.

وتستعرض "بوابة الوفد لقرائها"، معلومات سوف تعرفها لأول مرة عن الفنان أحمد راتب:

1_بدأ مشواره الفني وهو طفل في المسرح المدرسي وصقل موهبته مع الوقت عندما التحق بفرقة التمثيل بالجامعة أثناء دراسته بكلية الهندسة.

2_ التحق بمعهد الفنون المسرحية وحصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية.

3_شارك في السينما بعدد كبير من الأفلام تتجاوز ال 120 فيلمًا ، أبرزها أدوراه في أفلام "بخيت وعديلة، حتى لا يطير الدخان، التجربة الدنماركية، الزواج والصيف، علي بيه مظهر وال40 حرامي، واحدة بواحدة، يارب ولد، جزيرة الشيطان، المتسول، وغيرها".

4_قدم في التليفزيون أكثر من 100 عمل درامي درامية منها " المال والبنون، الأبطال، العائلة،

بوابة الحلواني، ورأفت الهجان، عيلة عجب، ناس وناس".5_قدم للمسرح أكثر من 25 عملا مسرحيا منها "سك على بناتك، ابنتي الجميلة، جحا يحكم المدينة، عفوا يا هانم، بشويش، الملاحيس، روحيه اتخطفت".6_ نال جائزة مهرجان الإذاعة والتلفزيون عن دوره في مسلسل أم كلثوم.7_ كانت آخر أعماله السينمائية التي شارك بها في عام 2017 وهو فيلم "فوبيا".

8_ تزوج من من ابنة خاله "فيرا يوسف"، وأنجب منها أربع بنات وهن "لمياء، لبنى، لميس، وياسمين" كما أطلق عليه لقب "أبو البنات".

9_توفي يوم 14 ديسمبر 2016، عن عمر يناهز 67 عامًا، بعد تعرضه لأزمة قلبية حادة.