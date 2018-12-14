شاهد.. حمادة هلال أثناء أداء مناسك العمرة

المطرب حمادة هلال كتبت - إيمان محمد نشر الفنان حمادة هلال، صورة جديدة له أثناء أدائه مناسك العمرة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". وعلق "هلال" على الصورة قائلًا " اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم"، وتفاعل الجمهور مع المنشور متمنين له دوام السعادة والنجاح في حياته الفنية والشخصية. على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم"، وتفاعل الجمهور مع المنشور متمنين له دوام السعادة والنجاح في حياته الفنية والشخصية. ويذكر أن أخر أعمال الفنان حمادة هلال مسلسل "قانون عمر" وشاركه البطولة إيمان العاصي، إيهاب فهمي، فاطمة ناصر، حمادة بركات، إخراج أحمد شفيق.

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