شاهد.. تامر عبدالمنعم ينعى حسن كامي بكلمات مؤثرة

الفنان حسن كامي

كتبت - إيمان محمد

نعى الفنان تامر عبدالمنعم، وفاة الفنان الكبير حسن كامي الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم بعد صراع طويل مع المرض، وذلك عبر حسابه الرسمي

على موقع التغريدات القصير "تويتر".

وكتب "عبدالمنعم" في تدوينة عبر صفحته قائلًا " حسن كامي الي رحمة الله

أيها الفنان الخلوق المحترم ابن الناس اللي في زمن ندر فيه تواجدهم".

وكان توفى منذ قليل الفنان الكبير حسن كامي، من المقرر أن تُشّيع الجنازة من مسجد السيدة نفيسة عقب صلاة الجمعة مباشرة.



