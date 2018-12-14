شاهد.. تامر عبدالمنعم ينعى حسن كامي بكلمات مؤثرة

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الفنان حسن كاميكتبت - إيمان محمد
نعى الفنان تامر عبدالمنعم، وفاة الفنان الكبير حسن كامي الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم بعد صراع طويل مع المرض، وذلك عبر حسابه الرسميعلى موقع التغريدات القصير "تويتر".
وكتب "عبدالمنعم" في تدوينة عبر صفحته قائلًا " حسن كامي الي رحمة الله
وكان توفى منذ قليل الفنان الكبير حسن كامي، من المقرر أن تُشّيع الجنازة من مسجد السيدة نفيسة عقب صلاة الجمعة مباشرة.
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