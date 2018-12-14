شيماء سبت: زيادة وزني أثرت على حياتي المهنية.. ولم أستمع لنصيحة أخوتي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدثت الفنانة البحرينية شيماء سبت عن معاناتها من زيادة الوزن في المرحلة الماضية من حياتها، وذلك قبل أن تخسر الكثير من وزنها وتستعيد رشاقتها.

شيماء قالت إن زيادة وزنها أثرت بالسلب على حياتها المهنية، وأشارت إلى أن أخواتها كن يحذرنها من ذلك فيما لم تعر في البداية الكثير من الاهتمام لشكلها، حيث إنها كانت تعتقد أن المنتجين والمشاهدين لا يتأثرون بشكل الممثل.

الفنانة البحرينية اعترفت أنه كان اعتقاد خاطئ، مضيفة أنها كانت تحصل بسبب وزنها الزائد، على أدوار الأم لممثلات أكبر منها سناً، حيث أن وزنها جعلها تبدو وكأنها أكبر من عمرها الحقيقي بـ15 عاماً.

وكشفت أن هذا ما دفعها إلى الخضوع لعملية تكميم ومارست التمارين الرياضية مثل السباحة لتتمكن من خسارة وزنها الزائد.

وكانت شيماء سبت قد كشفت، في تصريحات سابقة، أن سر رشاقتها يعود إلى إجرائها لعملية تكميم معدة وعملية “كونتور” للجسم، مشيرة إلى أنها تتبع حالياً نظام غذائي صحي مع ممارستها للتمارين الرياضية، حتى تواظب على نتيجة عمليتي التنحيف.