بلقيس تضيف مليونًا جديدًا إلى رصيدها!

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متابعة بتجــــــــــــــرد: تخطى حساب النجمة بلقيس فتحي الرسمي على موقع “إنستجرام” للصور والفيديوهات القصيرة الـ8 ملايين متابع.
وتتمتع بلقيس بجماهيرية واسعة عبر مواقع التواصل الإجتماعي حيث يتابعها أكثر من 12 مليون شخص على فيسبوك، تويتر وإنستجرام.
على صعيد آخر، تستعد بلقيس لمشاريع فنية عدّة حيث ستطرح أغنية جديدة باللهجة الخليجية كما وأشارت في تصريحات لها إلى أنها تفكّر بتصوير أغنيات أخرى من ألبومها الأخير “أراهنكم” ومن بينها أغنية “وبيرجعوا” باللهجة اللبنانية.
الجدير بالذكر أن بلقيس تحصد حاليًا أصداء أغنيتها الجديدة “شوف لي حل” وهي من كلمات محمد الجبوري، ألحان علي صابر وتوزيع ميثم علاء الدين.
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