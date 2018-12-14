مي سليم: أعلنت الحرب.. تعرف إلى التفاصيل!

متابعة بتجـــــــــــــرد: تستعد الفنانة المصرية مي سليم لطرح أغنية جديدة بعنوان “أعلنت الحرب” خلال الأيام القريبة المقبلة.

الأغنية هي من كلمات سلمى رشاد، ألحان هيثم نبيل وتوزيع أحمد عبد السلام، وانتهت مي سليم مؤخرًا من تصويرها على طريقة الفيديو كليب.

على صعيد آخر، تشارك مي سليم في فيلم “قرمط بيتقرمط” مع أحمد آدم، والعمل من تأليف الراحل عبد الله حسن وبطولة دينا فؤاد، انتصار، بيومي فؤاد ومحمد ثروت.