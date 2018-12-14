براءة هشام حداد في هذه القضية

متابعة الخليج 365: أصدرت محكمة المطبوعات في جبل لبنان قرارًا قضى ببراءة الفنان هشام حداد في قضية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
وقررت المحكمة ابطال التعقبات بحقه على خلفية توجيهه خلال إحدى حلقات برنامجه “لهون وبس” (يعرض على شاشة LBCI) نصائح لولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان بالابتعاد عن الوجبات السريعة.
وأشار وكيل هشام حداد القانوني المحامي أشرف الموسوي، الى أنّ المحكمة أبطلت التعقبات بحقّ موكّله لعدم توافر عناصر المادة ٢٣ من المرسوم الاشتراعي ١٠٤/٧٧.
وكان القضاء اللبناني قد ادعى على هشام حداد بتهمة تطرقه في برنامجه الى ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان.
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