زين مالك يطرح ألبوم Icarus Falls ويتصدّر من الساعات الأولى!

متابعة الخليج 365: بعد طول انتظار ووسط حملة دعائية ضخمة شملت مواقع الإنترنت الأشهر عالميًا، طرح النجم زين مالك ألبومه الجديد بعنوان Icarus Falls عبر المتاجر الرقمية الكبرى وقناته الرسمية على موقع “يوتيوب” للفيديوهات.

أغاني الألبوم حققت رواجًا واسعًا فور إتاحة عرض الفيديوهات الخاصة بها على “يوتيوب” فحصدت نسب مشاهدة مرتفعة جدًا وتصدّرت محركات البحث الإلكترونية.

ألبوم Icarus Falls يتضمن 14 أغنية وهي Let Me، Back To Life، Common، There You Are، Good Guy، You Wish You Knew، Sour Diesel، Satisfaction، Entertainer، Good Year، Rainberry، No Candle No Light، Fingers وToo Much بمشاركة Timbaland.

وترافق إطلاق الألبوم مع عرض فيديو كليب خاص بأغنية Let Me أطلّ به زين مالك على الجمهور ومحبّيه وسط قصّة رومانسية لا تخلو من الكشن والإثارة.

ومن المتوقع أن يحقق الألبوم نجاحًا كبيرًا خاصةً أن زين مالك يعتبر من أشهر نجوم الغناء في العالم ويتمتّع بقاعدة جماهيرية واسعة في كل بلدان الأرض.

لمشاهدة فيديوهات أغاني ألبوم Icarus Falls: