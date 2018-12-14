افتتاح قاعة جديدة لرسيتال كارول سماحة في الميلاد.. تعرف إلى التفاصيل!

متابعة الخليج 365: بعد نفاذ كافة تذاكر الرسيتال الخاص بها في عيد الميلاد المجيد ونظرًا لإلحاح الجمهور الكبير على أن تقيم سهرة أخرى في هذه المناسبة، أعلنت النجمة اللبنانية كارول سماحة عن افتتاح قاعة جديدة للأمسية المنتظرة.

وأشارت كارول سماحة أنه تعذر تنظيم رسيتال آخر لهذا العام بسبب ضيق الوقت، فقررت إدارة مهرجانات ضبية الدّولية تخصيص قاعة أخرى للحفل يوم 16 كانون الأوّل/ديسمبر الجاري في الطابق السفلي لكنيسة الصعود وذلك حتى يتسنى للجميع متابعة الرسيتال عبر شاشة ضخمة سيتم وضعها هناك.

وكانت كارول سماحة قد طرحت منذ أيام ترنيمة دينية جديدة بعنوان “أهلًا بيسوع” عبر المتاجر الرقمية الكبرى وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي حيث من المقرر أن تشدو بها للمرّة الأولى خلال الرسيتال.

الجدير ذكره أن تذاكر الرسيتال كانت قد نفذت بالكامل منذ أكثر من أسبوع وأعلنت إدارة “مهرجانات ضبية الدّولية” عن ذلك عبر مواقع الحجز الرسمية.