شكرا لقرائتكم خبر عن حسن كامى يغنى أوبرالى بالأبيض والأسود كما لم تشاهده من قبل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الوسط الفنى صدمة أخرى جديدة وهو يودع عام 2018 برحيل واحد من أهم الفنانين المصريين، حيث رحل عن عالمنا الفنان والمغنى الأوبرالى العالمى حسن كامى بعد صراع مع المرض، وستشيع الجنازة من مسجد السيدة نفيسة عقب صلاة الجمعة.

كامى بدأ حياته العملية بدار أوبرا القاهرة منذ 1963، بخلاف المهن التى امتهنها والتى تتعلق جميعها بشركات السياحة والطيران، كذلك قام بدور البطولة فى أوبرا عايدة على مسارح الأوبرا فى الاتحاد السوفيتى 1974. قام بغناء دور البطولة فى 270 أوبرا عالمية على مدى 24 عاما منها إيطاليا والاتحاد السوفيتي، وبولندا، وفرنسا، والولايات المتحدة، واليابان، وكوريا، والدنمارك.

”الخليج 365” رصد فيديو نادر وقديم للفنان الراحل حسن كامى وهو يغنى أوبرا على خشبة مسرح وأمام الجمهور، وبتصوير أبيض وأسود، وتحكى عن قصة الحب التى نشأت بين الأسيرة الحبشية عايدة وراداميس قائد الجيش المصرى.