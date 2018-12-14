شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا حرص العندليب على رؤية المسرح خاليا قبل حفلاته؟.. سمير صبرى يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان الكبير سمير صبرى إن العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ كان يحرص على الذهاب للمسرح قبل حفلته بيوم.

وكشف الفنان الاستعراضى خلال حوار من جزأين ينشر بموقع وجريدة الخليج 365 غدًا السبت وبعد غدٍ الأحد العديد من الأسرار والتفاصيل التى تنشر لأول مرة عن نجوم وعمالقة الفن ومنها علاقته بالعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ والسندريلا سعاد حسنى وتفاصيل قصة الحب التى جمعتهما، وأسرار عودة فراشة السينما سامية جمال للرقص فى سن الستين، وتفاصيل علاقته بموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب وطقوسه عاداته، وكذلك ذكرياته مع ليلى مراد وتحية كاريوكا وأمال فهمى وأمينة رزق ويوسف وهبى وفؤاد المهندس وغيرهم.

وأوضح سمير صبرى خلال الحوار بعض طقوس العندليب عبد الحليم حافظ قائلاً: "بعد الانتهاء من البروفات وقبل الحفلة بيوم كان عبد الحليم حافظ يأخذ مجموعة من أصدقائه الذين يحضرون معه البروفات ومنهم أنا والراحل وجدى الحكيم وعصام بصيلة، لنذهب إلى المسرح الذى سيغنى فيه بعد الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، ليقف على المسرح وينظر إلى المكان والكراسى الفارغة، وعندما سألته عن سر هذه العادة قال: "علشان يبقى فى ونس بينى وبين المكان اللى هغنى فيه".

وتابع الفنان الاستعراضي: "أخذت هذه العادة من العندليب وعندما كونت فرقة استعراضية وأصبحت ملك الأفراح فى مصر، اعتدت أن أذهب ظهرا إلى المكان الذى سأغنى فيه وأقعد فيه 5 دقايق حتى يكون بينى وبينه ونس وألفة حتى ولو كنت غنيت فيه من قبل".



































