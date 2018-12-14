شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. إسعاد يونس والأطفال فى العرض الخاص لـ" سبايدر مان" تامر حسنى والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حرصت الفنانة الكبيرة إسعاد يونس، على مشاركة النجم تامر حسنى الاحتفال بعرض فيلمه الجديد "سبايدر مان انتو سبايدر فرس" أو"spider- man into the spider verse" ، وذلك داخل إحدى دور العرض السينمائى بطريق إسكندرية الصحراوى، بحضور أسرته وعدد كبير من جمهوره من مختلف الأعمار وخاصة الأطفال.

ويجسد "تامر" من خلال الفيلم شخصية "سبايدر مان - بيتر ب. باركر" بصوته ضمن أحدث أفلام سلسلة سبايدرمان العالمية، ولأول مره باللغة العربية.

كان ضمن الحضور من أسرة تامر حسنى والدته وزوجته بسمة بوسيل وابنتيهما تاليا واماليا وأشقائه بجانب الفنانة دينا فؤاد وابنتها، بالإضافة إلى عشرات الأطفال وأسرهم ممن حرصوا على مشاهدة "سبايدر مان".