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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. إسعاد يونس والأطفال فى العرض الخاص لـ" سبايدر مان" تامر حسنى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
حرصت الفنانة الكبيرة إسعاد يونس، على مشاركة النجم تامر حسنى الاحتفال بعرض فيلمه الجديد "سبايدر مان انتو سبايدر فرس" أو"spider- man into the spider verse" ، وذلك داخل إحدى دور العرض السينمائى بطريق إسكندرية الصحراوى، بحضور أسرته وعدد كبير من جمهوره من مختلف الأعمار وخاصة الأطفال.
ويجسد "تامر" من خلال الفيلم شخصية "سبايدر مان - بيتر ب. باركر" بصوته ضمن أحدث أفلام سلسلة سبايدرمان العالمية، ولأول مره باللغة العربية.
كان ضمن الحضور من أسرة تامر حسنى والدته وزوجته بسمة بوسيل وابنتيهما تاليا واماليا وأشقائه بجانب الفنانة دينا فؤاد وابنتها، بالإضافة إلى عشرات الأطفال وأسرهم ممن حرصوا على مشاهدة "سبايدر مان".
شهد الاحتفال بعرض "سبايدر مان – بيتر ب.باركر" العديد من الكواليس الطريفة منها حضور عدد من الأطفال بملابس "سبايدر مان" وتبادلوا الصور التذكارية مع تامر حسني.
كما تبادل تامر حسني وإسعاد يونس العديد من المواقف الكوميدية، عندما قدمت له الـ "أيس كريم"، بالإضافة إلى قيام الفنانة الكبيرة بالاشارة بأصابعها بعلامة " I Love u" العالمية الشهيرة بجوار بوستر "سبايدر مان"، والتى تدعو إلى التفاؤل، وقامت بسؤال من حوالها بدعابة قائلة :"متأكدين ان دي مش حركة عيب" وهو ما فجر الضحكات وسط الحضور.
عقب انتهاء العرض، التف عدد كبير من المعجبين حول تامر حسنى لالتقاط الصور التذكارية بطريقة الـ "سيفلي"، واستمر ذلك لفترة طويلة، هو ما اضطرت معه زوجته بسمة بوسيل إلى المغادرة تجاه السيارة من أجل ابنتيهما، وعندما بادر تامر بالنداء عليها كى تنتظره بدعابة على طريقة فيلم"عمر وسلمي" قائلا بصوت أجش :"يا أم العيال" .. والتفتت له وعلى وجهها مزيج من الضحك والغضب، وهو ما جعل تامر يعلق "طلعت مش هى" وسط آجواء من البهجة.
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