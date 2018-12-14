شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنان حسن كامى.. وتشييع الجنازة من السيدة نفيسة عقب صلاة الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى الفنان حسن كامى، منذ قليل، بعد صراع مع المرض، وستشيع الجنازة من مسجد السيدة نفيسة عقب صلاة الجمعة.

وكانت الفنانة غادة إبراهيم أول الناعين إذ كتبت عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": لا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم البقاء لله فى وفاة الممثل والسوبرانو الخلوق حسن كامى الله يرحمه ويحسن مثواه ويسكنه فسيح جناته".



غادة إبراهيم تنعى حسن كامى

حسن كامى هو ممثل ومطرب أوبرالى مصرى ولد فى 2 نوفمبر 1936، وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة، ثم توجه لدراسة الغناء الأوبرالى بكونسيرفاتوار القاهرة، فى أكاديمية الفنون المصرية، وأنهى دراساته العليا فى إيطاليا.

بدأ حياته العملية بدار الأوبر المصرية عام 1963، وغنى على مسارح الأوبرا فى الاتحاد السوفيتى، بولندا، فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، كوريا الجنوبية، والدنمارك.

كذلك عمل كامى فى عدد من الأفلام الشهيرة بصحبة نجوم السينما المصريين، من بينها أفلام "سمع هس" من إخراج شريف عرفة، ومؤخرا فى فيلم "قدرات غير عادية" من إخراج داوود عبد السيد، وذلك إلى جانب مشاركته فى ما يفوق المئة فيلم ومسلسل اشتهر بها الراحل، وزينت حياته الفنية الغنية.