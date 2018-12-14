محطات في حياة حسن كامي.. يتحدث 3 لغات وابتعد عن السينما بسبب مكتبة زوجته

الفنان الكبير حسن كامي

كتب - أحمد دراز

رحل عن عالمنا صباح اليوم الجمعة، الفنان الكبير حسن كامي، بعد صراع طويل مع المرض، ومن المقرر أن تشيع جنازته من مسجد السيدة نفيسة عقب صلاة الجمعة.

بدأ الفنان الكبير حسن كامي حياته العملية بدار أوبرا القاهرة منذ 1963، وعمل إلى جانب ذلك موظف حجز ومبيعات بشركة الكرنك للسياحة 1958-1961، ثم مدير محطة طيران في الشرق الأوسط بمطار القاهرة 1961-1968، ورئيس شركة بون فوياج للسياحة 1977.

كما عمل الراحل حسن كامي مدير وممثل الخطوط الجوية التونسية 1968-1977، ووكيل عام الخطوط الجوية الأمريكية، وقام بدور البطولة في أوبرا عايدة على مسارح الأوبرا في الاتحاد السوفيتي السابق 1974.

حصل على الجائزة الثالثة العالمية في الغناء الاوبرالي من إيطاليا 1969، الجائزة الرابعة العالمية 1973، الجائزة السادسة من اليابان 1976، شهادة التقدير من السياحة والطيران المدني 1976، الميدالية الذهبية،

الجائزة الأولى في مهرجان موسيقى الألعاب الأولمبية بسول بكوريا الجنوبية 1988 .

اكتشفه للمسرح محمد نوح ليعمل في مسرحية انقلاب، وتلتها عده مسرحيات منها "دلع الهوانم"، "ولا مؤاخذة يا منعم"، كما عمل بالمسلسلات منها "انا وانت، وبابا في المشمش، البنات، وصاحب الحب، وقشتمر".

ويتحدث الفنان الراحل ثلاث لغات، كما أنه يدير شركة سياحية.

وابتعد الفنان فترة طويلة عن السينما والدراما، وذلك لانشغاله بمكتبته، التى يديرها بنفسه، عقب وفاة زوجته عام 2012، والتى أثرت فيه بشكل كبير، وجعلته يبتعد عن الأضواء والشهرة خلال الفترة الماضية.