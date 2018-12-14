حسن كامى - ارشيفية أكد الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية وفاة الفنان الكبير حسن كامى بعد أزمة صحية طارئة. بعد أزمة صحية طارئة. وأضاف " زكى"، في تصريحات صحفية، أن صلاة الجنازة على الفنان الراحل سوف تقام بعد صلاة الجمعة من مسجد السيدة نفيسة.



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