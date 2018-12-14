نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 5 دقائق مضت التعليقات على جنيفر لوبيز بإطلالة مبهرة في Premiere فيلمها الجديد! – بالصور مغلقة

متابعة بتجـــــــــــــــرد: أبهرت النجمة العالمية جنيفر لوبيز محبيها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بظهورها الأخير الذي استوقف عدداً كبيراً من الناس وأصبح حديثهم. وأطلّت لوبيز على السجادة الحمراء خلال العرض الأول لفيلمها السينمائي الجديد Second Act، بفستان بنفسجيّ بذيل طويل جداً، فأثارت إطلالتها جدلاً واسعاً. وسيبدأ عرض فيلم Second Act يوم الجمعة في 21 كانون الأوّل الجاري في صالات السينما الأميركية. أمّا إطلالة لوبيز فتجدونها مرفقة.

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