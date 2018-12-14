- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
متابعة الخليج 365: بعدما كان أول من اشترى سيارة “هامفي” العسكرية الشهيرة عام 1992، عاد بطل أفلام الأكشن أرنولد شوارزنيغر وخطف الأنظار بقيادته سيارة نادرة.
فقد رصدت كاميرات الباباراتزي، نجم الأفلام التشويقية البالغ من العمر 71 عاماً في سانتا مونيكا بولاية كاليفورنيا الأميركية وهو يقود سيارة لم يجربها أحد من قبل، وهي سيارة هامر كهربائية الأولى من نوعها.
وكان شوارزنيغر يستمتع بوقته في قيادة سيارة الدفع الرباعي الحمراء بينما كان يدخن سيجاراً.
ويُعرف النجم الأميركي بعشقه للعربات العسكرية الضخمة، إذ كشف سابقاً أنّ شركة كريسيل إلكتريك قامت بتعديل سيارته المرسديس من فئة G لجعلها كهربائية، وهو ما يكلف عادة 21 ألف دولار.
شكرا لقرائتكم خبر عن أرنولد شوارزنيغر يستمتع بقيادة أولّ سيارة هامر كهربائية – بالصور على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة بتجرد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي بتجرد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .