أرنولد شوارزنيغر يستمتع بقيادة أولّ سيارة هامر كهربائية – بالصور

متابعة الخليج 365: بعدما كان أول من اشترى سيارة “هامفي” العسكرية الشهيرة عام 1992، عاد بطل أفلام الأكشن أرنولد شوارزنيغر وخطف الأنظار بقيادته سيارة نادرة.

فقد رصدت كاميرات الباباراتزي، نجم الأفلام التشويقية البالغ من العمر 71 عاماً في سانتا مونيكا بولاية كاليفورنيا الأميركية وهو يقود سيارة لم يجربها أحد من قبل، وهي سيارة هامر كهربائية الأولى من نوعها.

وكان شوارزنيغر يستمتع بوقته في قيادة سيارة الدفع الرباعي الحمراء بينما كان يدخن سيجاراً.

ويُعرف النجم الأميركي بعشقه للعربات العسكرية الضخمة، إذ كشف سابقاً أنّ شركة كريسيل إلكتريك قامت بتعديل سيارته المرسديس من فئة G لجعلها كهربائية، وهو ما يكلف عادة 21 ألف دولار.