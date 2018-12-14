شكرا لقرائتكم خبر عن أقوى من المخدرات.. فنانون عانوا من الإدمان وتعافوا فى 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتقد الكثير من نجوم هوليوود أن المخدرات تخرجهم من ضغوط العمل الذى يتعرضون له، إلا أن هذا الأمر أودى بهم إلى متاهات أخرى ومن هؤلاء:



ديمى لوفاتو

1.المطربة ديمى لوفاتو

عانت نجمة هوليوود العالمية ديمى لوفاتو من تعاطى الهيروين الذى أخذت منه جرعة كبيرة أدى لدخولها المستشفى بين الحياة والموت، وبعد أسبوع فاقت ديمى لوفاتو وبعدها دخلت مصحة العلاج من تعاطى المخدرات والآن تعيش حياة طبيعية بعيداً عن أى نوع من المخدر والكحول.



الممثل بين أفليك

2.الممثل بين أفليك

تعرض الممثل الوسيم بين أفليك فى منتصف عام 2018 إلى جرعة كبيرة من الكحول، جعله يلجأ إلى مصحات العلاج من الإدمان وذلك بعد خسارة زوجته الفنانة جينيفر جارنر وبعدها حبيبته عارضة الأزياء، لذلك قرر أن يتعالج ولم تكن المرة الأولى له بل تكرر هذا كثيرًا.



ميلانى براون

3.الفنانة ميلانى براون

الفنانة والمغنية الشهيرة مسلاى براون قررت أن تدخل مصحة العلاج من الإدمان فى شهر أغسطس الماضى وصرحت لمجلة The Sun بأنها تريد أن تبدو شخص أفضل مما هى عليه الآن وهذا من أجل أطفالها الذين تحبهم أكثر من نفسها.