شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سعد يصور "محمد حسين" فى مدينة الإنتاج الإعلامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صور أمس الفنان الكوميدى محمد سعد، عددا من مشاهده فى فيلم محمد حسين، داخل الديكور الخاص بالعمل فى مدينة الإنتاج الإعلامى، حيث جمعت المشاهد بينه وبين الفنان سمير صبرى الذى يجسد شخصية عامل يعيش فى فرنسا وأخرين من النجوم.

انطلق تصوير الفيلم بعد عدة تأجيلات بسبب الديكور، وتدور أحداث فيلم "محمد حسين" حول سائق يتعرض لكثير من المواقف الكوميدية التى تؤثر فى شخصيته وفى حياته بشكل عام، وتنشأ علاقة حب بينه وبين إحدى المترددات على الجراج، ولكنها علاقة حب من طرف واحد.

فيلم "محمد حسين"، بطولة محمد سعد ومى سليم وفريال يوسف وويزو وبيومى فؤاد وسمير صبرى تأليف شريف عادل وإخراج محمد على.