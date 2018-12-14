شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Widows بإيرادات 66 مليون دولار منذ طرحه يوم 16 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم Widows إيرادات وصلت إلى 66 مليون دولار منذ طرحه يوم 16 نوفمبر الماضى فى دور العرض حول العالم، وانقسمت الإيرادات بين 38 مليون دولار داخل الولايات المتحدة الأمريكية، و27 مليون دولار حول العالم.

فيلم Widows من بطولة فيولا ديفيز، ليام نيسون، جون بيرنتال، مانويل جارسيا-رالفو، كوبيرن جوس، ميشيل رودريجيز، اليخاندرو فيردن، بايلى ريس والترز، إليزابيث ديبيكي، كارى كون.

تدور قصة الفيلم حول أربع نساء ليس لديهن أى شيء مشترك باستثناء الديون التى خلفتها الأنشطة الإجرامية لأزواجهم المتوفين، القصة تقع فى شيكاغو المعاصرة، وسط أوقات الاضطرابات، وتبدأ التوترات عندما تتفق فيرونيكا وأليسوليندا وبيل على أخذ مصيرهم بأيديهم ويتآمرون لتشكيل مستقبل بشروطهم الخاصة.

الفيلم من إخراج ستيف ماكوين الذى شارك فى التأليف جنبا إلى جنب مع جيليان فلين، ليندا لا بلانت.