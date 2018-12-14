بالصور.. الأمير تشارلز يكرم "كيرا نايتلي" عن مجمل أعمالها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

استقبل الأمير تشارلز، ولي عهد بريطانيا أمس في قصر باكنجهام، الفنانة كيرا نايتلي؛ لتكريمها عن مجمل أعمالها الفنية.

حضرت كيرا إلى قصر باكنجهام مع أفراد أسرتها، لتحصد وسام الفروسية من الأمير تشارلز عن رحلتها الفنية المستمرة على مدار 20 عاما، وحصلت نايتلي على لقب "نبيلة" من القصر الملكي.

يُذكر أن الممثلة كيرا نايتلي صرحت لـ"بي بي سي" أنها أصيبت بانهيار عصبي عندما كانت في الثانية والعشرين من عمرها بسبب كفاحها للتأقلم مع شهرتها المفاجئة.