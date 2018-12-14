مايا دياب تعلق على صورتها مع نيكولا جبران

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشرت الفنانة اللبنانية مايا دياب، عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام صورة تجمعها بمصمم الأزياء نيكولا جبران. وعلقت مايا دياب على الصورة: "حب أبدي". يُذكر أن الفنانة اللبنانية مايا دياب، أعادت أداء أغنية الهضبة عمرو دياب "يا نور العين"، مع النجم العالمي مسارى، ومغني الراب الأمريكي فرنش مونتانا، بتوزيع جديد وطرحت الأغنية عبر حسابها بموقع تبادل الصور "انستجرام"، وحققت 2.5 مليون استماع.

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