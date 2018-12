فشل جديد يلاحق المغنية اشيريل كول بسبب سترتها

فشلت المغنية شيريل كول فى العودة إلى الساحة المهنية بالطريقة التي خططت بها - حيث عرضتها عبارة «One Made Me Do It» للفشل ، كما أكد رئيسها القديم سيمون كويل أنها قد ماتت بالفعل أثناء أدائها الأخير فى برنامج أكس فاكتر على نطاق واسع.

وذكرت صحفية "ميرور" البريطانية أن كول حاولت الترويج لأغنيتها One Made Me Do It عن طريق سترة كتب عليها كلمات أغنيتها، وكانت المغنية مشغولة مؤخرًا بالترويج لخط ملابسها الجديد منذ أن أصبح لها مدونة عن الموضة، فيما تسبب خطأ طباعى فى مزيد من الفشل.

وشاركت شيريل في لقطة لها على انستغرام وهي ترتدي سترة بقيمة 45 جنيهًا استرلينيًا مكتوب عليها "Love Made Me Do It" ، وكتبت "لقد حصلت على سترة لطيفة. هنا رابط شرائها إذا كنت تريد التحقق منها"، وفقا للصحيفة.

مع ذلك ، فإن الرابط إلى موقعها يظهر ستره بيضاء ترتديها عارضة تحتوي على خطأ طباعي في المقدمة.

وكان الخطأ فى السترة التى تبلغ 45 جنية استرلينى فى كلمة "was'nt" التى كان من المفترض أن تكتب wasn't حيث تم وضعت الفاصلة فى مكانه غير صحيح . ولم يتم طباعة الخطأ نفسه على النسخة الرمادية من السترة، فيما وصف موقع شيريل السترة بأنها "لباس مريح ورائع في خزانة ملابسك اليومية " ،"مع القطن العضوي " كما أنه تأتي السترة باللون الأسود لكن مع طباعة صحيحة هذة المره، وتم تنبية شيريل إلى الخطأ الطباعى والذي كان غائباً عنها من قبل أحد المستخدمين على إنستغرام ،وقامت على الفور بتدارك الأمر والأعتذار.