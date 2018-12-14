شكرا لقرائتكم خبر عن رامز جلال ينتهى من تصوير "سبع البرمبه" منتصف يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل الفنان رامز جلال، تصوير مشاهده بفيلم "سبع البرمبه" فى مدينة الشيخ زايد وتشارك فى بطولته الفنانة جميلة عوض وتجسد دور حبيبته خلال أحداث الفيلم، وتجمع المشاهد بينه وبين الفنان محمد عبد الرحمن وبيومى فؤاد ومحمد ثروت ومها أبو عوف، ومن المقرر أن ينتهى من تصوير الفيلم منتصف يناير المقبل.





وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى اجتماعى، ومن المقرر طرحه بالسينمات فى أول شهر فبراير المقبل للمنافسة فى موسم إجازة منتصف العام الدراسى الذى يتواجد فيه رامر بأفلامه دائمًا.

ومن ناحية أخرى انتهى رامز من تصوير البرومو الأول لبرنامج المقالب الذى يقدمه كل عام فى موسم رمضان، حيث تم تسريب فكرة البرنامج وهو استضافة العديد من الضيوف ويضع مخدر فى المشروب وعند إفاقته يجد نفسه فى غرفة مظلمة تشبه القبر وحوله شخصان يرتديان ملابس بيضاء يقومان بمحاسبته داخل الغرفة.