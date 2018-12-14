منه شلبي تُعبر عن سعادتها بتكريم الفنانيين في "نجم العرب"

صرحت النجمة منه شلبي أنَّ تكريمها في نهاية 2018، هو خير ختام لهذا العام ، موضحة أن تكريمها في مهرجان نجم العرب أسعدها لأنه من بلدها مصر .

وأوضحت الفنانة أنَّه تم تكريمها في عدد من المهرجانات الدولية في خلال هذا العام لكن التكريم من مصر له طعم مختلف، مضيفًا أن هناك مجموعة من الأعمال تقدمها وهي راضية عنها تمامًا وتظل موجودة في ذاكرتها دائما.

وأشارت الفنانة أنَّ في هذا العام شهد فيلم "تراب الماس"، وأستقبال الجمهور له بشكل جيد، موضحة أنَّ هذا الفيلم راضية عنه تمامًا لأنَّ العمل جديد من نوعه على السينما وسيزداد قيمته عند عرضه في الفضائيات.

وأوضحت الفنانة أنَّها سعيدة بتكريم مجموعة من الفنانيين معها منهم هشام سليم، ومحمد هنيدي، وتامر حسني.