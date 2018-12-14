الفنانة يسرا تكشف عن أمنيتها التي لم تتحقق

أجرت رحمة خالد أول مذيعة من ذوي القدرات الخاصة في برنامج "8 الصبح"، المذاع على شاشة "dmc" الفضائية، حوارًا مع الفنانة الكبيرة يسرا.

وأكدت يسرا خلال الحوار على حبها الشديد للأطفال وفقًا لما ورد بصحيفة "الوطن"، "بموت فيهم وبحبهم أوي.. كان نفسي يكون عندي أطفال لكن ربنا مكتبليش ولازم أرضى بقضاء ربنا وباللي يكتبهولي ربنا، علشان اللي بيكتبهولي ربنا أحسن من اللي أنا عاوزاه".

ويٌذكر أنَّ المنتج السينمائي هشام سليمان رئيس مجموعة قنوات "dmc"، أعلن انضمام السباحة والبطلة البارالمبية من ذوي القدرات الخاصة رحمة خالد، إلى مذيعي برنامج "8 الصبح"، وكان ظهورها، يوم الثلاثاء الماضي.

وأوضح سليمان أنَّ شبكة قنوات "dmc" كانت حريصة على تحقيق حلم "رحمة"، وتم تدريبها على مدار الأسابيع الماضية على يد كبار المتخصصين.

وتخرجت رحمة خالد من معهد "الألسن" للسياحة والفنادق قسم دراسات سياحية، العام الجاري، وتميزت بتفوقها الرياضي في السباحة والتنس وكرة السلة، وحصلت على المركز الأول في بطولة السباحة بأولمبياد "البارالمبية"، وبطولة الجمهورية عام 2010، كما حضرت مؤتمر الشباب الأول المقام في لبنان على هامش البطولة الإقليمية العاشرة، كمتحدث رسمي لذوي القدرات الخاصة، وفازت بلقب المرأة الأكثر تأثيرًا لعام 2015، كأصغر فتاة سنًا في قائمة النساء المصريات، حصولًا على اللقب.